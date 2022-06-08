Названа стоимость отдыха в отелях Крыма

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Стоимость отдыха в Крыму на двоих оценивается от 30 тысяч рублей. За эти деньги можно на неделю снять двухзвездочный отель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.