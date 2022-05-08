Спрос на отдых в Подмосковье вырос в период длинных майских праздников. Поездки в эти города занимают куда меньше времени, но могут разнообразить досуг.

Куда нужно обязательно сходить в Коломне? И сколько придется потратить на поездку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.