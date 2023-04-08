Спрос на внутренние горные курорты в России вырос на 15%. Это следует из данных сервиса онлайн бронирования. Кататься россияне в основном ездили в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Красная Поляна осталась наиболее востребованным курортом в минувшем сезоне, и это даже несмотря на то, что снег там выпал позже обычного. На долю зарубежных горнолыжных курортов пришлось менее 1% бронирований. Тут чаще всего выбирали Армению, Турцию и Грузию.

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