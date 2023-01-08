С 9 января в Таиланде начнут действовать новые правила въезда туристов

Новые правила въезда туристов в Таиланд начнут действовать 9 января. Так, попасть туда можно будет лишь со справкой о вакцинации от COVID-19.

Доктор биологических наук Альберт Ризванов пояснил, что в настоящее время в Китае фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, согласно косвенным данным, больницы в стране переполнены из-за большого количества зараженных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

