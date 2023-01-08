Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 22:30

Туризм

С 9 января в Таиланде начнут действовать новые правила въезда туристов

С 9 января в Таиланде начнут действовать новые правила въезда туристов

В Таиланде с 9 января туристам потребуется справка о вакцинации против COVID-19

Туристы возвращаются в Москву после новогодних каникул

В Таиланде восстановили антикоронавирусные запреты

В аэропортах Москвы ожидают туристов из-за границы и регионов РФ

Москва остается в топе самых популярных направлений для туристов

Москвичам рассказали о способах путешествия в Иркутск

Москвичи рассказали, где провели новогодние каникулы

Москвичи возвращаются домой после новогодних каникул

Москвичей пригласили в путешествие по Нижнему Новгороду

Новые правила въезда туристов в Таиланд начнут действовать 9 января. Так, попасть туда можно будет лишь со справкой о вакцинации от COVID-19.

Доктор биологических наук Альберт Ризванов пояснил, что в настоящее время в Китае фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, согласно косвенным данным, больницы в стране переполнены из-за большого количества зараженных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоАнна МакароваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика