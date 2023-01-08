Москва остается в топе самых популярных направлений для туристов

Москва продолжает оставаться в топе самых популярных направлений для туристов. В том числе и после Нового года. Столицу назвали самым востребованным железнодорожным направлением среди тех, кто собирается путешествовать по России после праздников.

Средняя стоимость билета три с половиной тысячи рублей. Больше всего их покупают жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.