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Туризм

Москва остается в топе самых популярных направлений для туристов

Москва остается в топе самых популярных направлений для туристов

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Москва продолжает оставаться в топе самых популярных направлений для туристов. В том числе и после Нового года. Столицу назвали самым востребованным железнодорожным направлением среди тех, кто собирается путешествовать по России после праздников.

Средняя стоимость билета три с половиной тысячи рублей. Больше всего их покупают жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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