Заторы с сочинских дорог и горнолыжных трасс перемещаются к аэропортам и вокзалам. Тысячи москвичей возвращаются с каникул.

Что говорят о них на подмосковных склонах, где все проще и дешевле? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.