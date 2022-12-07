Москвичам рассказали, как добраться до Ростова-на-Дону

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Ростов-на-Дону можно на автобусе, поезде или автомобиле. Время в пути составляет 13–15 часов. Доехать на автобусе будет дешевле всего – от 1 300 рублей. Билеты на поезд стартуют от 1 700 рублей. Если ехать на машине, то за бензин нужно отдать около пяти тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.