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Туризм

Стали известны популярные направления для отдыха у москвичей на Новый год

Стали известны популярные направления для отдыха у москвичей на Новый год

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Москвичи уже планируют новогодние каникулы. Спрос вырос на туры в Таиланд, Гоа, а также на Шри-Ланку и по внутренним направлениям. Об этом сообщают туроператоры.

Пока одни хотят январский загар у теплого моря, другие ставят на экскурсии. Среди отечественных направлений в топе у россиян – Москва и Санкт-Петербург.

Когда выгоднее всего бронировать путевки? Куда теперь есть прямые рейсы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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