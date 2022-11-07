Названы популярные направления для отдыха у россиян в новогодние праздники

Санкт-Петербург, Карелия и Подмосковье оказались в топе туристических направлений в предстоящие новогодние праздники. Россияне уже начали бронировать туры. Много желающих отправиться и в Сочи.

Отдых в России становится все популярнее благодаря доступности: средняя цена путевки, например, в Казань или на Алтай – около 40 тысяч рублей. Что касается зарубежья, то эксперты прогнозируют спрос на Таиланд, который снял все ковидные ограничения.

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