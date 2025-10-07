Форма поиска по сайту

07 октября, 14:15

Туристов в РФ могут обязать платить за спасение при нарушении правил безопасности

В России туристов могут обязать платить за спасательную операцию, если они нарушили правила безопасности. Прецедентом стала гибель двух человек на Камчатке при восхождении на вулкан.

Помимо того, что группа не была зарегистрирована в МЧС, оказалось, что этот маршрут был закрыт. Теперь власти полуострова предлагают брать деньги за спасение с туристов-нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоНаталия ШкодаАнастасия Тареева

