Россияне стали бронировать гостиницы в Сочи на новогодние праздники

Россияне стали бронировать гостиницы в Сочи на Новый год. По данным местных властей, на зимние праздники забронирована уже четверть гостиничного фонда города. Кроме того, динамика продаж держится на уровне 2021 года.

Активные продажи зимних туров в Сочи и близлежащие горные курорты туроператоры ожидают в ноябре.

Стоит ли уже покупать путевки? Вернут ли деньги, если не получится поехать из-за частичной мобилизации? Или можно переоформить путевку на другого человека? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.