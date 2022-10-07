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Новости

07 октября, 21:45

Туризм

Россияне стали бронировать гостиницы в Сочи на новогодние праздники

Россияне стали бронировать гостиницы в Сочи на новогодние праздники

Россияне начали бронировать гостиницы в Сочи на Новый год

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Россияне стали бронировать гостиницы в Сочи на Новый год. По данным местных властей, на зимние праздники забронирована уже четверть гостиничного фонда города. Кроме того, динамика продаж держится на уровне 2021 года.

Активные продажи зимних туров в Сочи и близлежащие горные курорты туроператоры ожидают в ноябре.

Стоит ли уже покупать путевки? Вернут ли деньги, если не получится поехать из-за частичной мобилизации? Или можно переоформить путевку на другого человека? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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