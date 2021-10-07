Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Сейшельские острова

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Прямое авиасообщение с Сейшельскими островами открыто, карантин соблюдать не нужно. На границе попросят результат теста не старше 72 часов. Он может быть на английском, французском или арабском языках в бумажном виде и с печатью.

Также понадобится онлайн-разрешение на въезд, оно является платным. Также нужна медицинская страховка. На месте проведут экспресс-контроль состояния здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.