Россиянам рассказали, когда карту "Мир" начнут принимать во всех отелях Турции

С 26 сентября авиакомпания S7 начнет ежедневно летать из Москвы в Турцию. Билеты уже появились в продаже.

Радуют и турецкие отели, в части которых российские туристы смогут расплачиваться картами "Мир". Турция – одно из самых востребованных направлений в бархатный сезон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.