Туроператоры зафиксировали дефицит мест в отелях Турции в бархатный сезон

Турция может стать доступнее. Через пару недель из Москвы в Анталью начнет летать еще одна авиакомпания. А платежную систему "Мир" до конца 2022 года хотят расширить на все отели. Пока российские карты все же принимают не везде.

Турция – одно из самых востребованных направлений в бархатный сезон. На многих курортах туроператоры зафиксировали дефицит мест, в первую очередь в пятизвездочных гостиницах.

Сколько стоит отдохнуть в Турции и не спадут ли цены в ближайшее время? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.