Более 4 млн туристов посетили Крым за прошедший летний сезон

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Более четырех миллионов туристов посетили Крым за прошедший летний сезон. Осенью там ждут еще отдыхающих. По программе кешбэка работают 300 санаториев и гостиниц, сообщили местные власти.

Пока в Симферополь улететь невозможно, но можно поехать на машине или поезде. Автотуризм, кстати, набирает популярность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.