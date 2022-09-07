Власти Камчатки заявили о резком росте турпотока

Власти Камчатки сообщили о резком росте турпотока. В гостиницах не хватает мест для всех желающих.

По словам губернатора Владимира Солодова, там будут строить новую инфраструктуру, но это займет время. В условиях ограничений с посещением зарубежья туризм на Камчатке стал самой динамичной отраслью экономики.

Кроме того, играет роль субсидирование авиабилетов. Правда, такие поездки обходятся не дешево, учитывая большое количество экскурсий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.