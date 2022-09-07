С 12 сентября ЕС приостановит действие облегченного визового режима с Россией

С 12 сентября ЕС может приостановить действие облегченного визового режима с Россией. Об этом сообщила Еврокомиссар по внутренним делам. Срок изготовления увеличится с 10 до 45 дней, а стоимость услуги вырастет с 35 до 80 евро. И документов собрать теперь придется больше.

Получить "шенген" туристам станет сложнее. Ведь пересмотреть могут и ранее выданные разрешения на въезд в страны ЕС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.