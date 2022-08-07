Эксперт отеля рассказала о приросте числа отдыхающих в Сочи в августе

Генеральный менеджер отеля Елена Мосийчук рассказала о росте спроса на размещение в Сочи в августе 2022 года.

"В августе мы наблюдаем, что поток гостей по сравнению с предыдущим месяцем становится еще больше и благодаря этому отели в горном кластере города Сочи уже загружены на 85-90%. Соответственно, в связи с ростом загрузки, конечно же, ближе к заезду начинается рост цен", – заявила специалист.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.