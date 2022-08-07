Стоимость туров на отечественные курорты летом 2022 года выросла

Стоимость туров на отечественные курорты летом 2022 года сопоставима с ценами на путевки в Египет и Турцию. По словам туроператоров, в среднем, отпуск в Краснодарском крае подорожал до 15 процентов за год.

Выше всего цены сейчас в Сочи. Тем не менее, людей меньше на юге не становится: очереди формируются и на подъемники, ажиотаж сохраняется на пляжах. Сколько придется заплатить за недельный тур, какая ситуация с билетами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.