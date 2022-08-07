В Москве вырос спрос на парусные яхты и небольшие суда для путешествий

В Москве вырос спрос на парусные яхты и небольшие суда, на которых можно отправится в путешествие по российским рекам. Их владельцы рассказывают – удовольствие от такого путешествия ничуть не меньше, чем от турецкого олл-инклюзива.

Сколько это стоит и что такое боат-шеринг – в сюжете телеканала Москва 24.