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Туризм

Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля

Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля

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Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируют запустить уже к концу июля, сообщили в Минэкономразвития. Там отметили, что в данный момент китайские партнеры проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также решают вопросы, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска.

Ранее Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, который необходим для запуска групповых безвизовых турпоездок между странами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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