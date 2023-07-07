Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируют запустить уже к концу июля, сообщили в Минэкономразвития. Там отметили, что в данный момент китайские партнеры проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также решают вопросы, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска.

Ранее Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, который необходим для запуска групповых безвизовых турпоездок между странами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.