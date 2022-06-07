В Турции подорожали услуги отельеров из-за высокой инфляции

В Турции из-за роста цен на энергоносители подорожали услуги отельеров и рестораторов. Сейчас путевка на двоих на неделю обойдется примерно в 90 тысяч рублей. Из-за высоких цен на электроэнергию рестораторы вынуждены пересматривать меню и повышать стоимость блюд.

В сюжете канала Москва 24 расскажем, на чем экономят туристы, и пообщаемся с представителями индустрии и опытными путешественниками.