Летний отдых в Турции подорожал на 30 тыс рублей

Летние туры в Турцию прибавили в цене. Туристы отмечают, что отдохнуть в стране в июле стало на 10–30 тысяч рублей дороже по сравнению с июнем.

Отельеры объясняют это ростом цен на бензин, газ и электроэнергию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

