Июльские туры в Турцию подорожали на 10–30 тыс рублей

Путевки в Турцию на июль подорожали примерно на 10–30 тысяч рублей по сравнению с июнем, в зависимости от уровня гостиницы. Отельеры объясняют это ростом цен на бензин, газ и электроэнергию.

О том, во сколько обойдется летний отдых в отелях разных категорий, – в эфире телеканала Москва 24.

