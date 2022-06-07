Туроператорам вернут часть расходов за организацию поездок в Москву – мэрия

Туркомпаниям вернут часть расходов на организацию поездок в Москву для туристов старше 55 лет. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Комплектующие для российского IT-оборудования продолжают завозить в РФ, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Pizza Hut в России переименуют после смены владельца. Им стал собственник "IL Патио" и T.G.I. Friday’s.