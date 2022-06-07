Турецкие отели резко подняли цены

Турецкие гостиницы резко подняли цены в 2022 году. Отельеры Турции прокомментировали такое решение ростом цен на бензин, газ и электроэнергию, что напрямую влияет на их затраты. Путевки на июль прибавили в цене примерно 10–30 тысяч по сравнению с июнем в зависимости от уровня гостиницы.

Ранее, что в декабре 2021 года о возможном повышении цен на туры в Турцию говорил Российский союз туриндустрии.

Во сколько обойдется летний отдых в отелях разных категорий? Об этом расскажем в сюжете канала Москва 24.