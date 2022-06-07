Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Турция в 2022 году повышает цены. Об этом рассказали туристы, которые решили купить туры на лето. Кроме авиаперелетов, дорожают и отели.

В июне тур на неделю на двух взрослых обойдется в 100 тысяч рублей минимум, если это не трехзвездочный отель. Например, четырехзвездочный отель в Сиде стоит почти 108 тысяч рублей. Он находится в 400 метрах от песчаного пляжа и в пяти километрах – от торговых центров.

В гостинице есть бассейн, пара водных горок, один ресторан и бар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

