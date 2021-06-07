Москвичам рассказали, как добраться до Волжского

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этом году россияне разнообразили туристическую карту. Теперь отдыхать ездят не только в Сочи, Крым и Анапу. Менее популярные направления наконец привлекли внимание внутренних туристов.

Добраться до города Волжский в Волгоградской области легко. Сначала нужно доехать до Волгограда. Либо полтора часа на самолете за 3,5 тысячи рублей, либо поездом – это минимум 17 часов, но значительно дешевле.

Третий вариант – на машине. Бензин выйдет по цене билета на самолет. Далее от Волгограда всего 35–40 минут на электричке и вы на месте, в Волжском. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.