Украинские войска выпустили 8 снарядов крупного калибра по Горловке, заявили в ДНР.

Ростуризм опроверг массовую отмену бронирований в отелях Крыма. По данным ведомства, Крым остается в топе курортов среди россиян для поездок на майские праздники.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал тактику России в борьбе с коронавирусом правильной.

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