Москвичам рассказали, как добраться до Балаклавы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Ведущие предложили москвичам отправиться в Балаклаву. На самолете вариант всегда один – до Симферополя. Время в пути составит всего 2,5 часа, а цена – 3,5 тысячи рублей. Любители долгих поездок могут выбрать поезд – дорога займет сутки, билет обойдется в 4,4 тысячи рублей.

Дороже всего обходятся путешествия на машине – 6,6 тысячи рублей придется заплатить только за бензин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.