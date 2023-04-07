Новости часа: спрос на туры по России на майские праздники за год вырос на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спрос на туры по России на майские праздники за год вырос на 50%. Таковы данные АТОР.

Более 2,3 тысячи единиц общественного транспорта обновлено в России за три года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Почта России" готовит инфраструктуру для онлайн продажи российских вин. Об этом рассказали в компании.