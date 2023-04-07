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Новости

07 апреля, 18:15

Экономика

Новости часа: спрос на туры по России на майские праздники за год вырос на 50%

Новости часа: спрос на туры по России на майские праздники за год вырос на 50%

Названы три популярных направления в РФ для отдыха в майские выходные

Новости часа: пересадки и вестибюли построят еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года

Новости часа: новые регионы включат в российскую систему спорта

Аналитики сообщили об увеличении продаж билетов на южные поезда на майские выходные

"Актуальный репортаж": назван топ европейских стран, куда отправляются российские туристы

Названы популярные направления для отдыха в майские выходные

Аналитики сообщили об увеличении продаж билетов на поезда на майские выходные

Россияне снова могут получить туристические визы в Китай

Россияне вновь могут получить туристические визы в КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спрос на туры по России на майские праздники за год вырос на 50%. Таковы данные АТОР.

Более 2,3 тысячи единиц общественного транспорта обновлено в России за три года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Почта России" готовит инфраструктуру для онлайн продажи российских вин. Об этом рассказали в компании.

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