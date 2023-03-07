Курортный сбор планируют ввести в Санкт-Петербурге с 1 августа

Курортный сбор могут ввести в Санкт-Петербурге с 1 августа в качестве эксперимента. Он составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного. Продлится эксперимент почти полтора года.

От уплаты курортного сбора освободят ряд льготных категорий, в частности ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, Героев России и СССР. Также он не будет взиматься с местных жителей.

Собранные средства пойдут на сохранение, восстановление и развитие туристического пространства города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.