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07 февраля, 19:45

Туризм

Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о скоплении очередей из-за остановки подъемников

Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о скоплении очередей из-за остановки подъемников

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В пресс-службе курорта "Роза Хутор" опровергли информацию о скоплении большого количества людей из-за приостановки подъемников. По данным компании, все работает в штатном режиме.

Ранее очевидцы сообщили, что на курорте один из подъемников застрял из-за чего люди около 10 минут провисели в креслах.

Представители курорта также добавили, что трассы открывают по мере улучшения погоды, а очереди возникают, так как курорт пользуется большой популярностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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