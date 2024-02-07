Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о скоплении очередей из-за остановки подъемников

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" опровергли информацию о скоплении большого количества людей из-за приостановки подъемников. По данным компании, все работает в штатном режиме.

Ранее очевидцы сообщили, что на курорте один из подъемников застрял из-за чего люди около 10 минут провисели в креслах.

Представители курорта также добавили, что трассы открывают по мере улучшения погоды, а очереди возникают, так как курорт пользуется большой популярностью.

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