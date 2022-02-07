Телезрителям рассказали, будут ли отменять курортные сборы в России

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Налог на солнце и морской воздух предлагают отменить или понизить. Так в шутку называют специальный сбор, который платят отдыхающие на российских курортах.
Курортный сбор взимают в некоторых регионах России с 2018 года. С 1 января 2022 года его сумма выросла в несколько раз. Теперь туристам в Алтайском и Ставропольском крае, а также в Сочи предстоит заплатить по 50 рублей в сутки за человека. В Краснодарском крае – по 30 рублей.
Однако владельцы некоторых отелей обратились с письмом к правительству РФ. Они жалуются на сложности администрирования сбора. Они также отмечают, что те, кто сдают туристам собственное жилье, курортный сбор не перечисляют.
Данные средства должны поступать в бюджет регионов-участников программы, а тратить их они могут только на улучшение туристической инфраструктуры.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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