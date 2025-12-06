Эксперты рассказали, как перенести акклиматизацию при посещении зимой теплых стран

Эксперты рассказали россиянам, как перенести акклиматизацию при посещении зимой теплых стран. По их словам, при резкой смене климата и часовых поясов организм испытывает стресс, что может проявляться в сонливости, бессоннице и снижении иммунитета.

Чтобы минимизировать последствия, врачи посоветовали выбирать страны с температурой 22–25 градусов и разницей во времени не более 2–3 часов. Длительность поездки должна составлять не менее двух недель.

