РФ официально возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией – РЖД

РФ официально возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией на текущей неделе. Как сообщили в РЖД, с воскресенья, 12 декабря, пустят первые за полтора года скоростные поезда "Аллегро". Они будут курсировать по два раза в сутки от Петербурга до Хельсинки.

При этом гражданам России, выезжающим в Финляндию, нужно предоставить справку о вакцинации одобренным там препаратом. А по возвращении придется сдать ПЦР-тест. Последнее не распространяется на тех, кто переболел за последние полгода или вакцинировался.