В АТОР сообщили о подорожании новогоднего отдыха в Турции

Путевки в Турцию с вылетом в конце декабря подорожали более чем в 2 раза. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выросли все сегменты – от эконом до люксовых. Впрочем, Турция – не единственное дорожающее направление. Новогодние туры в Египет прибавляют 104%, Венгрия –170%. Расчет провели по путевкам на 10 дней на двоих с проживанием и питанием.

Стоимость путевки в Сочи начинается от 34 тысяч рублей, Крым – от 60 тысяч рублей. Для сравнения, стартовая цена тура в Мексику – почти 424 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.