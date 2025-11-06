Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 ноября, 15:15

Туризм

Около 10 млн россиян планируют встретить Новый год в путешествии

Около 10 млн россиян планируют встретить Новый год в путешествии

Около 10 миллионов россиян планируют встретить Новый год вне дома. Как сообщили эксперты на пресс-конференции, посвященной туристическим трендам, число желающих провести праздники в путешествии за год увеличилось.

Около 60% опрошенных уже определились с планами, отдавая предпочтение горнолыжным курортам и познавательному туризму. Традиционно популярным направлением остается Москва, где туристов привлекают праздничное оформление и насыщенная программа мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризм

