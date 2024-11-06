Новости регионов: отели горного кластера Сочи забронированы на 80% в новогодние каникулы

Горный кластер Сочи готовится к наплыву отдыхающих в новогодние праздники. Отели курорта забронированы на 80%. Ожидается, что остальные места в Красной Поляне раскупят за 1,5–2 недели до каникул. В этом сезоне гостей ждут интерактивные квест-игры, представления и перформансы, а также анимационные программы и танцевальные диджей-сеты.

Тем временем команды финала чемпионата России по регболу подрались в Челябинске. В заключительном матче на поле встретились сборные Красноярского края и Чувашии. Спортсмены не смогли сдержать эмоций и начали кулачный бой, но вскоре продолжили игру. Зачинщиков драки ждет дисциплинарное наказание.

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