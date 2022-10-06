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Новости

06 октября, 23:15

Туризм

Спрос на путевки за рубеж снизился почти на 40% после объявления о мобилизации – РСТ

Спрос на путевки за рубеж снизился почти на 40% после объявления о мобилизации – РСТ

Путевки в Турцию и Египет подешевели на фоне частичной мобилизации – туроператоры

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Спрос на путевки за границу обвалился почти на 40% после объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

По их данным, в данный момент продажи пошли вверх и почти достигли запланированного уровня. Хотя у туристов еще осталось множество вопросов. Например, вернут ли деньги, если пришла повестка, а путевка уже оплачена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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