Спрос на путевки за рубеж снизился почти на 40% после объявления о мобилизации – РСТ

Спрос на путевки за границу обвалился почти на 40% после объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

По их данным, в данный момент продажи пошли вверх и почти достигли запланированного уровня. Хотя у туристов еще осталось множество вопросов. Например, вернут ли деньги, если пришла повестка, а путевка уже оплачена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.