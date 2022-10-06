Путевки в Египет на конец октября подешевели почти на треть – АТОР

Путевки в Египет с заездом в конце октября подешевели почти на треть. Туры в Турцию снизились примерно на столько же. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Понизились цены на Мальдивы и Таиланд. Однако минимальная стоимость 10-дневных туров в Арабские Эмираты немного выросла. На Шри-Ланку и в Бахрейн тоже. Заметно подорожали поездки в Катар, там пройдет чемпионат мира по футболу. А на Сейшелы стоимость туров подскочила почти в три раза.

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