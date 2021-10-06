Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Хорватию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Хорватию летают прямые рейсы, но по прибытии нужно пройти карантин, а также предоставить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сделанный самое позднее за 72 часа до вылета.

Переболевшим также нужно показать справку. Подойдет и результат экспресс-теста на антиген, его срок годности – 48 часов. Детям до 12 лет справки не нужны, если они есть у сопровождающих взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.