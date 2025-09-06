На юге России стартовал бархатный сезон. Отдых в сентябре обходится туристам дешевле, чем летом, поэтому спрос заметно вырос. По данным туроператоров, поездки в Крым стали популярнее на 30–50% по сравнению с прошлым годом.

Две недели в крымском отеле обойдутся минимум в 88 тысяч рублей на двоих. Крым в среднем на 10–15% дешевле Краснодарского края, а дорога туда стала быстрее. Кроме того, туристы активно выбирают республики Северного Кавказа.

