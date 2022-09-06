В Краснодарском крае официально начался бархатный сезон – Гидрометцентр

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

В Краснодарском крае официально начался бархатный сезон. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Воздух на этой неделе прогрелся там до 27 градусов. По прогнозам, такие комфортные условия для отдыха задержатся до первой декады октября.

Куда поехать в бархатный сезон, сколько это стоит и что происходит на курортах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.