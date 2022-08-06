Из Москвы в Белоруссию отправился первый туристический поезд. В его составе два вагона СВ и несколько купе. Он оборудован душевыми кабинами, а также оснащен всем необходимым для путешествия маломобильных пассажиров.

Ночью туристы перемещаются между городами, а днем гуляют и знакомятся с достопримечательностями. Маршрута два. Один в сторону Гродно, другой – до Бреста. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



