Туристы заявили, что на пляжах Анапы закончились места

Отдыхающие в Анапе заявили, что на пляжах закончились места. Люди сообщали, что, например, в Витязево загорать можно только стоя. Чтобы поплавать, придется протолкнуться через толпу, которая купается у берега.

При этом власти эту информацию опровергли и заявили, что в городе самые протяженные пляжи Черноморья и места хватит всем. Просто некоторые локации пользуются большей популярностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.