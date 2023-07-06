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Туризм

Туристы заявили, что на пляжах Анапы закончились места

Туристы заявили, что на пляжах Анапы закончились места

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Отдыхающие в Анапе заявили, что на пляжах закончились места. Люди сообщали, что, например, в Витязево загорать можно только стоя. Чтобы поплавать, придется протолкнуться через толпу, которая купается у берега.

При этом власти эту информацию опровергли и заявили, что в городе самые протяженные пляжи Черноморья и места хватит всем. Просто некоторые локации пользуются большей популярностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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