Туристы из Домодедова вылетели в Турцию

Десятки москвичей, которые почти сутки прождали своего рейса в московском аэропорту, наконец-то вылетели в Турцию.

По словам туристов, их рейс переносили несколько раз. Изначально вылет был назначен на 3:45 ночи. Время на табло менялось минимум 4 раза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.