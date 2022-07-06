Пассажиры "Турецких авиалиний" подготовились к вылету после нескольких переносов рейса

Рейс "Турецких авиалиний" переносили несколько раз. Он должен был состоятся еще ночью.

Сейчас вылет объявлен на 21:30 по московскому времени. Самолет на месте, пилоты, стюардессы вошли в самолет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.