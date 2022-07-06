В Ростуризме предложили создать на курортах туристическую полицию. С инициативой выступили после инцидентов на сочинских пляжах, где охранники и спасатели избили отдыхающих.

По словам экспертов, в таких случаях на пляжах также должна быть тревожная кнопка или телефон, по которому всегда можно было бы дозвониться до полиции.

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