Маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина опубликовали на портале "Узнай Москву"

Маршрут к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина опубликован на портале "Узнай Москву". Он включает в себя шесть точек, которые можно посмотреть на интерактивной карте, расположенной на портале и в приложении "Узнай Москву".

Москвичи и туристы могут посетить ряд исторических мест, связанных с биографией русского поэта. Среди них – дом-комод на Покровке, дом в Вознесенском переулке, усадьба на Волхонке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

