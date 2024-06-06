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06 июня, 12:15

Туризм

Маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина опубликовали на портале "Узнай Москву"

Маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина опубликовали на портале "Узнай Москву"

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Маршрут к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина опубликован на портале "Узнай Москву". Он включает в себя шесть точек, которые можно посмотреть на интерактивной карте, расположенной на портале и в приложении "Узнай Москву".

Москвичи и туристы могут посетить ряд исторических мест, связанных с биографией русского поэта. Среди них – дом-комод на Покровке, дом в Вознесенском переулке, усадьба на Волхонке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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